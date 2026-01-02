Volano fuori strada a duecento all’ora Gravi due cittadini di Pozzuolo Martesana

Due cittadini di Pozzuolo Martesana sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto ieri mattina sulla strada provinciale 2 Pandino-Cassano, intorno alle 5. Lo scontro ha coinvolto un veicolo fuori strada che ha perso il controllo a circa 200 km/h, causando danni e feriti. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi è stato tempestivo per gestire la situazione e assistenza ai feriti.

È di due feriti gravi il bilancio di un fuori strada avvenuto attorno alle 5 di ieri mattina lungo la strada provinciale 2 Pandino-Cassano, all'altezza della zona produttiva. Si tratta di due cittadini sudamericani, uno di 29 e l'altro di 30 anni, residenti a Pozzuolo Martesana, che viaggiavano a bordo di un' Audi RS3 di un solo mese. I due si stavano dirigendo verso Cassano d'Adda, provenienti da Pandino, quando il conducente ha perso il controllo dell'auto: l'Audi procedeva a velocità altissima, addirittura intorno a 200 orari, valutano i carabinieri. La potente vettura ha saltato due rotonde, è finita nel fossato adiacente la carreggiata dal quale ha rimbalzato, scavalcando la recinzione della ditta Zanardi Moto e terminando la sua corsa ribaltandosi nel parcheggio dell'azienda.

