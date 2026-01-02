Vives ex Toro si racconta | Petrachi la scelta giusta! Baroni è un allenatore importante e l’ha dimostrato Su Cairo e i tifosi…

Vives, ex calciatore del Torino, intervista Tuttosport per condividere il suo pensiero sulla recente gestione della squadra. Sottolinea come la scelta di Petrachi sia stata corretta e riconosce l’importanza di Baroni come allenatore, evidenziando le sue qualità dimostrate in campo. Inoltre, esprime considerazioni su Cairo e i tifosi, offrendo una prospettiva equilibrata sulla situazione attuale del club.

Vives parla a Tuttosport: «Petrachi la scelta giusta! Baroni è un allenatore importante e l’ha dimostrato. Su Cairo e i tifosi.» Giuseppe Vives, ex centrocampista e capitano del Torino che sotto la gestione sportiva di Gianluca Petrachi conquistò l’Europa League, commenta a Tuttosport il ritorno del direttore sportivo in granata e la situazione attuale della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Vives: “Perdemmo 5-0, Ljajic disse a Mihajlovic: ‘Ho fatto una grande partita’. Volarono i tavoli”.

