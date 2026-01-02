Vittorio Puri morto il vignaiolo visionario custode della viticultura del lago di Bolsena

Vittorio Puri, figura riconosciuta nel panorama vitivinicolo del lago di Bolsena, è venuto a mancare all’età di 80 anni. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un custode appassionato della tradizione viticola, impegnato a preservare un rapporto autentico con la terra e i tempi della natura. La sua presenza ha lasciato un segno importante nel mondo della viticoltura locale, testimonianza di un impegno sincero e di una visione condivisa.

Vittorio Puri è morto. Si è spento improvvisamente la sera del 31 dicembre all'età di 80 anni un testimone prezioso di una viticoltura consapevole, legata alla terra e al tempo. Un uomo che ha sempre creduto nel lago di Bolsena e nella Tuscia e che ha lasciato un segno profondo non solo nei.

