Vis-Pineto | Ceccacci e Machin più sì che no

Vis-Pineto: Ceccacci e Machin più sì che no Riprendere il ritmo e consolidare le buone abitudini acquisite negli ultimi mesi del 2025. Un inizio di anno che invita a mantenere coerenza e impegno, proseguendo con determinazione lungo il percorso già tracciato. Un approccio sobrio e consapevole per affrontare le sfide future, mantenendo salda l’attenzione su obiettivi e progressi, senza perdere di vista la continuità e la stabilità.

Iniziare il nuovo anno come si era concluso quello scorso. Portare avanti quelle buone abitudini intraprese negli ultimi due mesi del 2025. Sono questi gli obiettivi della truppa di Stellone in vista della gara di domani alle 20:30 contro il Pineto. Ceccacci e Machin sono le armi in più. Per il primo c'è molto ottimismo dopo l'infortunio all'adduttore riportato nella vittoria contro il Ravenna di oltre un mese fa; per il secondo dopo la fine del percorso in Coppa d'Africa potrebbe esserci spazio a gara in corso. Dal punto di vista collettivo per Machin l'esperienza in Coppa d'Africa è stata deludente, con la sua Guinea Equatoriale che ha chiuso con tre sconfitte su tre il suo percorso in Marocco; a livello personale tutt'altra cosa.

