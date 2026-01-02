Violenza tra due ex conviventi Passano insieme il Capodanno Il brindisi finisce a colpi di lama

A Casalpusterlengo, un episodio di violenza tra ex conviventi si è concluso con gravi ferite. Dopo un alterco durante il Capodanno, un uomo ha aggredito l’ex compagna con un’arma da taglio, riportando a sua volta ferite serie, probabilmente autoinflitte. Le condizioni sono apparse critiche e il 37enne peruviano è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso.

CASALPUSTERLENGO (Lodi) Prende a botte l'ex compagna, poi rimane ferito gravemente forse per tagli autoinferti che, considerata la gravità delle lesioni, hanno convinto gli operatori sanitari a trasferire d'urgenza ieri mattina un trentasettenne peruviano al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l' elisoccorso. L'allarme è scattato attorno alle 8 in un'abitazione del quartiere periferico Pilota: è stata una vicina di casa a lanciare l'Sos quando ha sentito le urla e una donna chiedere aiuto. I soccorritori e i carabinieri si sono trovati di fronte a un uomo con tre ferite da coltello al torace, una delle quali più grave.

