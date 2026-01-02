Violenza in Pronto soccorso tolleranza zero | avviate le azioni a tutela del personale

L’incidente avvenuto nel Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino durante la notte di Capodanno evidenzia una problematica che richiede interventi concreti. La Direzione Strategica si impegna a tutelare il personale e ad adottare tutte le misure necessarie per contrastare ogni forma di violenza, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso delle normative vigenti. Tolleranza zero: sicurezza e rispetto sono priorità.

Tempo di lettura: 2 minuti L'episodio verificatosi nella notte di Capodanno presso il Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino rappresenta un fatto grave che la Direzione Strategica non intende in alcun modo sottovalutare né lasciare senza conseguenze, ma che sarà perseguito con fermezza nell'ambito delle azioni consentite dalla normativa vigente. La Direzione Strategica intende innanzitutto esprimere la propria vicinanza e il proprio ringraziamento a tutto il personale aziendale per l'impegno profuso nel corso dell'anno appena trascorso e, in particolare, agli operatori del Pronto soccorso, quotidianamente esposti a una pressione costante e spesso ingiustificata, sia sul piano mediatico sia, come in questo caso, attraverso atti di inaccettabile violenza, vigliaccheria e intimidazione.

Sos donne, una formazione specifica per riconoscere la violenza al pronto soccorso - Cultura essenziale, ormai, visto che ogni anno al pronto soccorso arrivano circa 17 mila donne malmenate. corriereadriatico.it

Terni, violenza al pronto soccorso con morsi all'infermiere e minacce di morte aI personale: arrestati una19enne e un minore - Imbottita di alcol, psicofarmaci e cannabinoidi aggredisce tre infermieri del pronto soccorso. ilmessaggero.it

Nelle Marche, un nuovo episodio di violenza ha colpito il personale sanitario in Pronto Soccorso. Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito infermieri durante le attività assistenziali tra Ascoli Piceno e Ancona. Eventi di questo tipo non sono casi isolati: in - facebook.com facebook

