Violenza di genere dati 2025 | arresti e misure cautelari in aumento

Nel 2025, la violenza di genere nella provincia di Padova rimane una problematica di rilievo. L’Arma dei Carabinieri ha registrato un aumento degli arresti e delle misure cautelari volte a tutelare le vittime, segnalando un maggiore impegno nel contrasto a questa forma di violenza. Tuttavia, la diffusione del fenomeno continua a rappresentare una sfida, richiedendo attenzione e strategie di intervento costanti.

Nel 2025 la violenza di genere in provincia di Padova ha continuato a rappresentare una sfida costante per l'Arma dei Carabinieri, con segnali di miglioramento sul fronte della tutela delle vittime ma senza cali significativi nella diffusione del fenomeno. L'anno appena trascorso, infatti.

