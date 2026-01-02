Vincenzo De Luca è già in disaccordo con Fico su giunta e sulla querela a Report | La presenterò a titolo personale
Vincenzo De Luca si confronta pubblicamente con Roberto Fico riguardo alla formazione della giunta regionale e alla querela presentata a Report. Attraverso i social, l’ex presidente evidenzia le sue posizioni, annunciando anche un’azione legale a titolo personale. La vicenda evidenzia tensioni politiche e divergenze tra le figure di spicco della regione, suscitando attenzione su temi di governance e trasparenza.
L'ex presidente De Luca ha iniziato con le bordate a mezzo social contro il suo successore Fico. Argomenti: la nuova squadra di governo regionale e la querela alla trasmissione tv "Report". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: De Luca querela Report e attacca tutti nell’ultima diretta da presidente della Regione Campania: “Tajani con la panza sembrava un baccalà”
Leggi anche: Lo schiaffo di Fico a De Luca: ritirata la querela a Report
Il campo è già esploso Scontro De Luca-Schlein e Fico non trova la giunta.
La chiama "un’azione di chiarezza", ma Vincenzo De Luca, presidente uscente della Regione Campania, durante la consueta diretta su Facebook precisa che "se la nuova giunta regionale si limitasse semplicemente a portare a termine i progetti già avviati e - facebook.com facebook
