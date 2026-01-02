Vincenzo De Luca è già in disaccordo con Fico su giunta e sulla querela a Report | La presenterò a titolo personale

Vincenzo De Luca si confronta pubblicamente con Roberto Fico riguardo alla formazione della giunta regionale e alla querela presentata a Report. Attraverso i social, l’ex presidente evidenzia le sue posizioni, annunciando anche un’azione legale a titolo personale. La vicenda evidenzia tensioni politiche e divergenze tra le figure di spicco della regione, suscitando attenzione su temi di governance e trasparenza.

L'ex presidente De Luca ha iniziato con le bordate a mezzo social contro il suo successore Fico. Argomenti: la nuova squadra di governo regionale e la querela alla trasmissione tv "Report". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: De Luca querela Report e attacca tutti nell’ultima diretta da presidente della Regione Campania: “Tajani con la panza sembrava un baccalà”

Leggi anche: Lo schiaffo di Fico a De Luca: ritirata la querela a Report

