Vigili del fuoco | un 2025 a servizio del territorio

Il 2025 si è concluso con un bilancio positivo per i vigili del fuoco della Lombardia, che nel corso dell’anno hanno svolto un totale di 94 interventi. Un lavoro continuo volto a garantire la sicurezza e il supporto alle comunità locali, confermando il loro ruolo fondamentale nel territorio. La dedizione e la professionalità degli operatori contribuiscono a rafforzare la fiducia dei cittadini nei servizi di emergenza.

Il 2025 si è chiuso con un bilancio significativo per i vigili del fuoco della Lombardia, che hanno effettuato complessivamente 94.646 interventi di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio regionale.Di questi, più di tremila sono stati effettuati sul territorio di Valtellina e.

Varese, oltre 8.500 interventi dei Vigili del Fuoco nel 2025 - Un anno di emergenze tra incendi, eventi meteo estremi e incidenti: 330 le richieste nella notte di Capodanno. laprovinciadivarese.it

Incendi, crolli, terremoti: a Napoli 33mila interventi di vigili del fuoco nel 2025. “A Capodanno festeggiate con prudenza” - Il Comandante Giuseppe Paduano lancia un appello ai napoletani: “La notte di Capodanno ok ai festeggiamenti, ma non diventino emergenza ... msn.com

2025 VIGILI DEL FUOCO FIRENZE - NATALE FIORENZA

Vigili Fuoco salvano cervo intrappolato in un lago ghiacciato. Alle Cave del Predil, nel Tarvisiano (Udine) #ANSA x.com

Sellia Marina, incendio in un'abitazione, sul posto i Vigili del Fuoco | FOTO - facebook.com facebook

