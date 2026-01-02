VIDEO | L' arrivo della fiamma olimpica a Pescara e l' accensione del braciere in piazza della Rinascita

Il video mostra l’arrivo della fiamma olimpica a Pescara e l’accensione del braciere in piazza della Rinascita. La cerimonia si è svolta in una piazza affollata, segnando un momento importante in vista dei Giochi invernali Milano - Cortina 2026. Un evento che rappresenta l’inizio ufficiale delle celebrazioni olimpiche nella città, con un’atmosfera di partecipazione e attesa.

Una piazza della Rinascita gremita ha accolto l'arrivo della fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano - Cortina 2026. La nostra città è la ventiseiesima tappa che porterà la fiamma fino all'apertura dei giochi. Mentre i 44 tedofori stanno percorrendo 9,2 chilometri, dall'Eni station di via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

