VIDEO | L' arrivo della fiamma olimpica a Pescara e l' accensione del braciere in piazza della Rinascita
Il video mostra l’arrivo della fiamma olimpica a Pescara e l’accensione del braciere in piazza della Rinascita. La cerimonia si è svolta in una piazza affollata, segnando un momento importante in vista dei Giochi invernali Milano - Cortina 2026. Un evento che rappresenta l’inizio ufficiale delle celebrazioni olimpiche nella città, con un’atmosfera di partecipazione e attesa.
Una piazza della Rinascita gremita ha accolto l'arrivo della fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano - Cortina 2026. La nostra città è la ventiseiesima tappa che porterà la fiamma fino all'apertura dei giochi. Mentre i 44 tedofori stanno percorrendo 9,2 chilometri, dall'Eni station di via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: VIDEO L'arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia: l'accensione del braciere in piazza IV Novembre
Leggi anche: Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Pescara
La fiaccola olimpica arriva a Porta Napoli: sul palco il tecnico della nazionale maschile di pallavolo; Il viaggio della fiamma olimpica a Latina: arriva l'ultimo tedoforo e si accende il braciere | IL VIDEO; Dalla Basilicata alla Puglia: continua il viaggio della Fiamma Olimpica; Olimpiadi Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica è a Napoli: Fabio Cannavaro accende il braciere in piazza Plebiscito, sul palco....
VIDEO | L'arrivo della fiamma olimpica a Pescara e l'accensione del braciere in piazza della Rinascita - La fiamma olimpica ha attraversato la città arrivando attorno alle 20 in piazza della Rinascita dove migliaia di persone hanno accolto l'ultimo tedoforo pescarese che ha acceso il braciere ... ilpescara.it
La Fiamma Olimpica arriva in Puglia: ecco tutte le tappe - Si parte il 29 dicembre da Altamura, per poi proseguire verso il Salento e risalire attraversando Brindisi, Bari e Foggia ... rainews.it
La Fiamma Olimpica arriva in Liguria il 9 e 10 gennaio - Il lungo viaggio della fiaccola il 9 e 10 gennaio attraverserà tutta la regione con sosta nella serata del 9 a Calata Mandraccio al Porto A ... rainews.it
Gli AZZURRI FOGGIANI presenti all’arrivo della FIAMMA OLIMPICA dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 portata da Luigi Samele. Un ringraziamento alla Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, all’ Assessore allo sport Domenico Di Molfetta e - facebook.com facebook
Attesa anche per l'arrivo della Fiamma Olimpica #Rimini #Eventi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.