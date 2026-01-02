Il Natale porta un messaggio di speranza e rinascita. Per il piccolo Pietro, 8 anni, questa festività segna l'inizio di una nuova vita grazie a un intervento di cuore. Dopo un anno e mezzo di attesa, il suo sogno di ricevere un cuore nuovo si è finalmente realizzato. Una storia che sottolinea l'importanza della solidarietà e delle tecnologie mediche nel cambiare vite.

Un Natale unico. Per il piccolo Pietro, 8 anni, è arrivato il regalo che attendeva da circa un anno e mezzo: un cuore nuovo. Lo scorso 20 dicembre il bambino umbro è stato sottoposto con successo al trapianto nell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Si è risvegliato il 24 dicembre dopo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - VIDEO | “È arrivato il cuore”, così comincia la nuova vita del piccolo Pietro

