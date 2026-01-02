Vicini di casa furiosi con William e Kate | Con le misure di sicurezza ci sentiamo intrappolati

Alcuni vicini di casa di William e Kate si sono espressi sul loro trasferimento a Forest Lodge, nel Windsor Great Park, sottolineando come le misure di sicurezza adottate dai reali abbiano influenzato la loro quotidianità, creando sentimenti di intrappolamento. I duca e la duchessa di Cambridge desiderano stabilirsi in questa residenza, che considerano il loro rifugio stabile, ma le restrizioni hanno generato qualche tensione con gli abitanti locali.

