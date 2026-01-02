Vicini di casa furiosi con William e Kate | Con le misure di sicurezza ci sentiamo intrappolati
Alcuni vicini di casa di William e Kate si sono espressi sul loro trasferimento a Forest Lodge, nel Windsor Great Park, sottolineando come le misure di sicurezza adottate dai reali abbiano influenzato la loro quotidianità, creando sentimenti di intrappolamento. I duca e la duchessa di Cambridge desiderano stabilirsi in questa residenza, che considerano il loro rifugio stabile, ma le restrizioni hanno generato qualche tensione con gli abitanti locali.
William e Kate non vedevano l'ora di trasferirsi con i figli nella dimora di Forest Lodge, nel Windsor Great Park, che considerano la loro "casa per sempre". Il trasloco è avvenuto durante le vacanze scolastiche di ottobrenovembre: l'intera famiglia ha lasciato la piccola Adelaide Cottage per spostarsi nella nuova abitazione, molto più grande, con ben otto camere da letto. Peccato che l'arrivo del Principe e della Principessa di Galles non abbia reso troppo felici i vicini. Per consentire alla coppia di abitare a Forest Lodge insieme ai figli è infatti stato necessario applicare delle severissime misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
