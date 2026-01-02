Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 2 gennaio 2026, si segnalano disagi sulla viabilità di Roma e del Lazio. Un incidente su via Nettunense provoca code tra Aprilia e lo svincolo per la Pontina, con ripercussioni anche su quest'ultima. Traffico intenso sull'A1 tra Colleferro e Ferentino e rallentamenti sulla Roma Sud e Roma Nord. Iniziata la nuova rete regionale UDR Lazio nel trasporto pubblico, con informazioni dettagliate disponibili sul sito Astral.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente su via Nettunense a causa del sinistro causato da lo sbandamento di un'auto Ci sono code nel territorio di Aprilia nelle due direzioni tra via del Commercio e lo svincolo per la statale Pontina con inevitabili ripercussioni anche per chi viaggia su via Pontina in direzione Latina all'altezza di Aprilia ci spostiamo sulle autostrade sulla A1 Roma Napoli traffico intenso tra Colleferro e Ferentino in direzione Napoli code per traffico intenso Anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino così come sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e il raccordo dove segnaliamo rallentamenti in carreggiata interna tra Prenestina e Appia ed in esterna code a tratti per traffico intenso tra Ardeatina e lo svincolo per La A24 Roma Teramo dove nel tratto Urbano ci sono incolonnamenti tra toiatti il raccordo anulare in uscita dal centro passiamo al trasporto pubblico da oggi c'è una novità nel trasporto pubblico locale prende il via la nuova rete regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale da questa mattina sono attive due unità di rete vdr 3 Valle del Sacco e ho DR5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato alle unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica l'app di infomobilità è tutto da Marco Morgante Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

