Viabilità palestre ospedali e ponti | tutti i lavori previsti a Borgomanero nel 2026

Nel 2026, Borgomanero prevede interventi su viabilità, edilizia pubblica, strutture sportive e servizi sanitari. Il sindaco Sergio Bossi ha comunicato, tramite la newsletter comunale, i principali lavori programmati, evidenziando un impegno continuo nel miglioramento delle infrastrutture e dei servizi cittadini. Questa pianificazione mira a garantire un miglioramento della qualità della vita e una gestione più efficiente delle risorse del territorio.

Lavori pubblici, stradali e non solo, nel 2026 di Borgomanero.Lo ha ricordato il sindaco Sergio Bossi nella newsletter indirizzata ai borgomaneresi, in cui ha riassunto tutti i lavori previsti nel comune per il nuovo anno. Il palazzetto dello sportIl nuovo Polo Sportivo rappresenta un'opera di.

