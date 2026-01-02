Via libera per Lucciano Riaperta dopo l’alluvione | Grazie per la pazienza

Dopo il recente evento alluvionale di novembre 2023, via di Lucciano è stata riaperta al transito. La riapertura rappresenta un passo importante per la ripresa della zona, grazie anche alla pazienza dimostrata dai cittadini. La strada, ora ripristinata, torna a essere accessibile, contribuendo alla normale attività quotidiana e alla ripresa delle attività locali.

Riaperta finalmente al transito, da alcuni giorni, via di Lucciano, dopo che la disastrosa alluvione del novembre 2023 l’aveva resa impraticabile. I lavori erano iniziati a luglio scorso, su un’opera che, per quanto sia breve il tratto, ha richiesto un grosso impegno economico al Comune: 1 milione e 220 mila euro interamente finanziati dal bilancio comunale. La strada infatti è stata completamente rinnovata, ampliata, riasfaltata e resa più sicura, con nuovi guard rail, le scogliere di massi ciclopici in destra e sinistra idraulica, a protezione del torrente che scorre lungo la strada. Già predisposta anche l’illuminazione, che sarà installata a breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via libera per Lucciano. Riaperta dopo l’alluvione: "Grazie per la pazienza" Leggi anche: Uomo muore in casa da solo: viene ritrovato mummificato 15 anni dopo “grazie” ad una alluvione. Nessuno se ne era accorto ed è mistero sul caso Leggi anche: Alluvione, via libera a quattro progetti per la messa in sicurezza tra Casola e Riolo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Via libera per Lucciano. Riaperta dopo l’alluvione: Grazie per la pazienza; Tangenziale Est, ecco i fondi. Via libera ministeriale ai lavori. L’obiettivo è la riapertura totale. Via libera per Lucciano. Riaperta dopo l’alluvione: "Grazie per la pazienza" - Il sindaco Romiti ha virtualmente tagliato il nastro alla fine del lungo cantiere "I residenti hanno dovuto affrontare tanti disagi per poter andare a casa". lanazione.it

Lucciano, siamo agli ultimi ritocchi: "La strada sta per essere riaperta" - I sottoservizi sono stati completati dalle maestranze e poi il cantiere sarà chiuso con l’asfaltatura. lanazione.it

https://www.linealibera.it/quarrata-via-di-lucciano-riapre-al-traffico-finiti-i-lavori-su-uno-dei-tratti-piu-colpiti-dallalluvione/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.