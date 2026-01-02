Via libera a maggioranza al bilancio di previsione Risolvemo anche il nodo della variante Aurelia

Il consiglio comunale di Sarzana ha approvato, con maggioranza, il bilancio di previsione 2026-2028 e il documento unico di programmazione. La deliberazione, adottata il 30 dicembre, include anche la risoluzione delle questioni legate alla variante Aurelia. Questa approvazione rappresenta un passo importante per la programmazione finanziaria e lo sviluppo della città nel prossimo triennio.

Il consiglio comunale di Sarzana ha approvato nella seduta del 30 dicembre il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione per gli anni 2026-2028. Nove voti favorevoli dalla maggioranza e due contrari dall' opposizione. Nel corso del dibattito si sono registrati accesi contrasti tra la maggioranza e l'opposizione: secondo la prima, il bilancio garantisce risposte ai bisogni dei cittadini e consente di portare avanti un grande lavoro che sarebbe stato svolto in questi anni mentre la minoranza, in particolare il Pd, ha rinfacciato all'amministrazione mancanze su temi essenziali con il Piano urbanistico comunale (affidato da anni ma mai portato a termine), la sanità e le infrastrutture (si veda i cantieri aperti ben oltre le previsioni di conclusione dei lavori, come il ponte di via Falcinello).

