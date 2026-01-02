Via ai saldi i consigli di Ascom Abruzzo per comprare bene e l' invito | Acquistate nei piccoli negozi

I saldi in Abruzzo inizieranno sabato 3 gennaio. Per approfittarne al meglio, Ascom Abruzzo propone alcuni consigli pratici per effettuare acquisti consapevoli e soddisfacenti. Ricordate l’importanza di scegliere i piccoli negozi locali, che offrono qualità e cortesia. Seguendo poche semplici regole, potrete fare acquisti intelligenti e sostenere l’economia del territorio durante questo periodo di sconti.

Poche semplici regole per fare un buon acquisto durante i saldi che in Abruzzo partiranno sabato 3 gennaio. A ricordarle è la sezione regionale dell’Ascom, l’associazione di categoria che ricorda come, secondo le stime nazionali, 18 milioni di famiglie faranno acquisti durante il periodo degli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Via ai saldi, i consigli di Ascom Abruzzo per comprare bene e l'invito: "Acquistate nei piccoli negozi" Leggi anche: Contro la desertificazione: "Per Natale acquistate nei negozi di vicinato" Leggi anche: Tempo di ribassi: guida ai saldi invernali 2026. Quando iniziano e cosa comprare Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dal 3 gennaio iniziano i saldi. Ascom: «Ecco i consigli per gli acquisti consapevoli»; SALDI INVERNALI 2026 ASCOM TORINO: 137 EURO DI SPESA A PERSONA E ATTESA PER LO SHOPPING DEI TURISTI; Saldi invernali al via il 3 gennaio. Confcommercio Ascom Imola: «Occasione per sostenere i negozi di prossimità»; Saldi al via, a Torino i commercianti sperano: “Segnali di ritorno nei negozi”. Via ai saldi, i consigli di Ascom Abruzzo per comprare bene e l'invito: "Acquistate nei piccoli negozi" - Poche semplici regole da ricordare per essere certi dell'acquisto che si sta facendo quelle che ricorda l'associazione di categoria. ilpescara.it

Saldi invernali al via il 3 gennaio: Confcommercio Savona invita a comprare sotto casa - Iniziano domani (sabato 3 gennaio) i saldi invernali: un appuntamento molto atteso dai consumatori, che fino al 16 febbraio offrirà occasioni imperdibili e a prezzi scontati. savonanews.it

Saldi al via, a Torino i commercianti sperano: “Segnali di ritorno nei negozi” - Da domani partono le svendite, Ascom e Confesercenti stimano che i clienti spenderanno in media 150 euro a testa. torino.repubblica.it

Saldi al via, previsioni e consigli utili di Confcommercio Toscana - facebook.com facebook

Saldi invernali 2026, le date regione per regione e i consigli per non sbagliare x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.