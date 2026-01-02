Vi prego di scusarmi adesso riprendo | l’inviato del TgLa7 Guy Chiappaventi si commuove per le vittime della tragedia di Crans-Montana – IL VIDEO

Durante il servizio del Telegiornale TgLa7, il giornalista Guy Chiappaventi si è emozionato mentre riferiva delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Un momento di sincera umanità che ricorda quanto sia difficile mantenere la compostezza di fronte a notizie di così grande impatto. Questo episodio evidenzia la delicatezza del mestiere di cronista e l’importanza di affrontare con rispetto e sobrietà i temi più dolorosi.

Non è mai facile per i cronisti avere a che fare con casi particolarmente cruenti. Ed è quello che è successo ieri 1 gennaio, durante il collegamento con l’edizione delle 20 del TgLa7 con Guy Chiappaventi che si è commosso mentre raccontava i fatti della tragedia di Crans-Montana. “È la strage di Capodanno ed è una strage di ragazzi, tra i sedici e i vent’anni”, ha detto il cronista che ha avuto sin da subito la voce spezzata dalla commozione. Poi si è ripreso: “Vi prego di scusarmi, adesso riprendo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

