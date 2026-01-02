Verbania protesta rider | 7,66€ per 35 km e rifiuto consegne
A Verbania, i rider protestano contro la tariffa di 7,66 euro lordi per 35 km e il rifiuto di consegne. Questa situazione solleva questioni riguardo alle condizioni di lavoro, alle tutele INAIL e ai costi sostenuti dai fattorini. Analizziamo le motivazioni e le differenze tra i principali modelli di consegna, con attenzione alle implicazioni per i lavoratori e il settore.
Rider in protesta a Verbania: 7,66€ lordi per 35 km. Analisi su rifiuto ordini Deliveroo e Glovo, tutele INAIL, costi vivi e confronto con il modello Just Eat. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
