Venus Williams da record | a 45 anni parteciperà agli Australian Open
Venus Williams si prepara a disputare gli Australian Open all’età di 45 anni, grazie a una wild card. La sua partecipazione rappresenta un nuovo traguardo per la tennista americana, che continua a dimostrare longevità e determinazione nel circuito internazionale. Con questa presenza, Williams conferma il suo ruolo di figura significativa nel mondo del tennis, mantenendo alta l’attenzione sulla sua carriera anche in età avanzata.
Venus Williams ha conquistato un nuovo record. La tennista americana, infatti, parteciperà agli Australian Open all’età di 45 anni grazie a una wild card. Il primo slam della stagione di tennis 2026 inizierà il prossimo 18 gennaio e l’attesa per vederla di nuovo in campo cresce. Lei per due volte è arrivata in finale: la prima nel 2003 e la seconda nel 2017. Tornerà sulla terra rossa australiana a distanza di cinque anni dall’ultima volta, avvenuta nel 2021. Williams ha commentato: «Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di giocare durante l’estate australiana. Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l’opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me». 🔗 Leggi su Lettera43.it
