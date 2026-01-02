Venus Williams agli Australian Open 2026 | wild card a 45 anni e un record storico

Venus Williams parteciperà agli Australian Open 2026 con una wild card, all’età di 45 anni. Questo ingresso nel tabellone principale conferma la sua longevità e il ruolo importante nel mondo del tennis. La sua presenza rappresenta un’occasione per osservare da vicino una delle campionesse più longeve e influenti dello sport, in un’edizione che promette di essere ricca di significati storici.

Venus Williams torna a Melbourne e lo fa nel modo più iconico possibile: con una wild card nel tabellone principale degli Australian Open, a 45 anni, pronta a riscrivere (ancora) un pezzo di storia del tennis. Un ritorno che ha il sapore dell’evento, perché Venus non è soltanto una campionessa: è un simbolo di un’epoca, di una rivoluzione sportiva e culturale, e di una longevità che nel tennis femminile raramente si è vista a questi livelli. “ Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di gareggiare ”, ha detto ai canali ufficiali del torneo. “ Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l’opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per la mia carriera ”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

