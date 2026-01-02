Venezuela Maduro sente Trump | Droga e petrolio pronto a dialogo con Usa

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha riferito di aver avuto un breve colloquio telefonico con l’ex presidente Donald Trump, avvenuto il 21 novembre dalla Casa Bianca. La conversazione ha riguardato questioni legate a droga e petrolio. Queste dichiarazioni segnano una possibile apertura al dialogo tra Venezuela e Stati Uniti, in un momento di tensioni e difficoltà politiche nella regione.

(Adnkronos) – "Abbiamo avuto solo un colloquio. Mi ha chiamato venerdì 21 novembre dalla Casa Bianca". Così Nicolás Maduro in un'intervista trasmessa da Vtv dopo che Donald Trump ha detto di aver parlato "molto di recente" con il presidente venezuelano. Intanto, Maduro ha confermato di essere pronto al dialogo con Washington perché – ha detto .

