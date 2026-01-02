Venezuela Maduro | Pronto a parlare con Usa di lotta alla droga

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha dichiarato che il Venezuela è disponibile a negoziare con gli Stati Uniti un accordo per la lotta al narcotraffico. In un’intervista, Maduro ha sottolineato l’apertura al dialogo, pur evitando commenti sull’attacco della Cia avvenuto recentemente in un’area di attracco venezuelana. La questione della cooperazione nella lotta ai traffici illeciti resta al centro delle relazioni tra i due paesi.

Il Venezuela è aperto a negoziare un accordo con gli Stati Uniti per combattere il narcotraffico. Lo ha dichiarato il presidente del Paese sudamericano, Nicolás Maduro, in un'intervista trasmessa ieri dalla televisione di stato, ma si è rifiutato di commentare l'attacco condotto dalla Cia la scorsa settimana in un'area di attracco venezuelana che l'amministrazione Trump ritiene sia stata utilizzata dai cartelli della droga. Maduro ha ribadito che gli Stati Uniti vogliono imporre un cambio di governo in Venezuela e ottenere l'accesso alle sue vaste riserve petrolifere attraverso la campagna di pressione durata mesi, iniziata con un massiccio dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi ad agosto.

