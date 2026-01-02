Venezuela Maduro cerca un accordo con Trump | Pronto a discutere di droga e petrolio

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato la sua disponibilità a avviare trattative con gli Stati Uniti su temi come la lotta alla droga, le risorse petrolifere e possibili accordi economici. La proposta segnala un’apertura verso un dialogo che potrebbe influenzare gli sviluppi politici e commerciali tra i due paesi. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni storiche e di possibili evoluzioni nelle relazioni bilaterali.

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è pronto a discutere con gli Stati Uniti di lotta alla droga, petrolio e di accordi economici. Maduro lo ha annunciato in un'intervista televisiva che arriva nel mezzo della crisi con Washington, che continua il suo pressing sul Paese schierando navi da guerra nei Caraibi. L'apertura di Maduro è ora esplicita e pubblica: "Il governo degli Stati Uniti lo sa, perché lo abbiamo detto a molti dei suoi portavoce. Se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti", afferma nell'intervista.

