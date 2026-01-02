L’area verde del Parco del Serio, tra Zanica e Grassobbio, sta assistendo a un incremento di attività di spaccio di droga durante il giorno. Questa situazione, sempre più visibile e diffusa, solleva preoccupazioni per la sicurezza e il benessere dei cittadini. La presenza di attività illegali all’aperto richiede attenzione e interventi mirati per garantire un ambiente più sicuro e controllato per tutta la comunità.

In balìa degli spacciatori. L’area verde del Parco del Serio, tra i comuni di Zanica e Grassobbio, sta diventando teatro di un fenomeno sempre più allarmante: lo spaccio di droga alla luce del sole. Episodi quotidiani, segnalazioni sempre più frequenti e cittadini preoccupati, con il timore che l’area possa diventare la “Rogoredo della Bergamasca“, con un mercato del consumo regolare e indisturbato, che rischia di coinvolgere anche i più giovani. "Si muovono in pieno giorno – sottolineano allarmati alcuni frequentatori del parco che si affaccia sul fiume –, servono controlli mirati e costanti da parte delle forze dell’ordine e una maggiore attenzione istituzionale per difendere un’area che rappresenta un polmone verde prezioso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vendono droga alla luce del sole: "Sta diventando come Rogoredo"

