Vende fuochi d’artificio su internet ma non ha la licenza | denunciato

È stato segnalato un caso di vendita illegale di fuochi d’artificio online. Durante controlli mirati, le autorità di Pontedera hanno individuato un utente che pubblicava annunci di articoli pirotecnici senza la necessaria licenza prefettizia, evidenziando l’importanza di rispettare le normative di settore per garantire la sicurezza di tutti.

PONTEDERA – Il personale dell’ Ufficio armi della divisione Pasi e del corrispondente Ufficio di polizia amministrativa del commissariato di Pontedera, nell’ambito dei controlli istituzionali, volti a prevenire il commercio illegale di articoli pirotecnici destinati ai festeggiamenti del Capodanno 2026, anche con il monitoraggio dei canali social, ha individuato sul social network Facebook, un utente che pubblicava annunci di vendita di materiale pirotecnico, per cui è prevista la licenza prefettizia, su varie pagine di annunci riguardanti il commercio o lo scambio di beni di seconda mano. Grazie all’utenza telefonica, che rimandava a una chat su WhatsApp, gli operatori sono riusciti a rintracciare un giovane ventiseienne mentre consegnava una batteria di fuochi d’artificio da 200 colpi, avente un peso netto di polvere pirica di circa 1,400 chili. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Riempie la casa dei nonni con 560 kg di fuochi d’artificio e li vende illegalmente: denunciato un trentenne a Settimo Torinese

Leggi anche: Fuochi d’artificio illegali: denunciato un 44enne sannita

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vende petardi a due minorenni: denunciata commerciante nel Pavese. La titolare di un negozio di Cilavegna accusata di aver ceduto fuochi d’artificio a due minori di 11 e 12 anni Articolo nei commenti - facebook.com facebook