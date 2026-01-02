Venator l’anno della svolta | Difeso un presidio cruciale

Venator di Scarlino si appresta a riprendere la produzione di biossido di titanio grazie alla firma che ha portato alla creazione della nuova società Sol-Tiox. Questa operazione rappresenta un passo importante per la tutela del presidio industriale e per garantire continuità lavorativa alle persone coinvolte, contribuendo a rafforzare il ruolo strategico di questo stabilimento nel settore.

SCARLINO "La firma che porta la newco Sol-Tiox a rilevare lo stabilimento Venator di Scarlino e a far ripartire la produzione di biossido di titanio dal 2 gennaio (oggi, ndr) è una notizia positiva: significa difendere un presidio industriale strategico e, soprattutto, dare continuità e prospettiva alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, oltre all’indotto". è quanto ha dichiarato nei giorni scorsi, Marco Simiani (foto), capogruppo del Partito democratico in Commissione Ambiente di Montecitorio. "Ora la sfida è trasformare questo passaggio in un grande progetto industriale – sottolinea il deputato Pd – con garanzie ambientali e investimenti, a partire dall’accordo di programma al Mimit: il sito deve tornare a produrre creando buona occupazione e riducendo progressivamente gli impatti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

