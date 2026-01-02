Venaria in lutto | è morto in ospedale il 73enne investito in via D' Annunzio addio a Carlo Balma
Il 73enne Carlo Balma, noto ex commerciante di Venaria Reale, è deceduto giovedì mattina in ospedale, dopo essere stato investito in via D'Annunzio. La comunità si stringe nel dolore per la perdita di una figura conosciuta e stimata. I dettagli sull’incidente e le eventuali indagini sono ancora in corso.
È morto in ospedale nella mattina di giovedì, primo gennaio 2026, lo storico ex commerciante di Venaria Reale, Carlo Balma. Nella giornata del 30 dicembre il 73enne era stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dopo essere stato investito.L'incidente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
