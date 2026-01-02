Venaria in lutto | è morto in ospedale il 73enne investito in via D' Annunzio addio a Carlo Balma

Il 73enne Carlo Balma, noto ex commerciante di Venaria Reale, è deceduto giovedì mattina in ospedale, dopo essere stato investito in via D'Annunzio. La comunità si stringe nel dolore per la perdita di una figura conosciuta e stimata. I dettagli sull’incidente e le eventuali indagini sono ancora in corso.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.