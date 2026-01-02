Veicolo investe pedone | paura in via Spluga a Olginate

Questa mattina, poco prima delle 9.30, un veicolo ha investito un pedone in via Spluga a Olginate, nelle vicinanze della rotonda. L’incidente ha destato preoccupazione tra i residenti, considerando che questa strada è già stata teatro di episodi simili in passato. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Una persona di 51 anni (al momento non si conoscono le generalità) è stata urtata da un veicolo in transito.

