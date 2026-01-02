Vegetazione a fuoco nei pressi dell' aeroporto il vento rischia di allargare l' incendio

Nel primo pomeriggio di venerdì 2 gennaio si è verificato un principio d’incendio nella vegetazione vicino all’aeroporto d’Abruzzo. L’incendio, che ha interessato le aree circostanti, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Pescara e Chieti. La presenza del vento ha rappresentato un rischio di estensione dell’incendio, rendendo necessario un intervento tempestivo per contenere la situazione.

Principio d'incendio, nel primo pomeriggio di venerdì 2 gennaio, a ridosso dell'aeroporto d'Abruzzo. Come riporta Il Pescara, sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, sono giunti anche i colleghi di Chieti. A prendere fuoco sterpaglie e alberi: a causa del vento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

