Vandalizzato il Centro Asterix a San Giovanni a Teduccio | porte distrutte e furti è il secondo raid in pochi giorni

Nella notte di Capodanno, il Centro Asterix a San Giovanni a Teduccio ha subito un nuovo atto vandalico, con porte danneggiate e furti. Si tratta del secondo episodio in poche settimane, evidenziando una crescente preoccupazione per la sicurezza dell’area di Napoli Est. La situazione richiede attenzione e interventi per prevenire ulteriori azioni simili.

Il centro di Napoli Est, la notte di Capodanno, è stato vittima di un nuovo raid vandalico, a distanza di due settimane dal precedente. I gestori chiedono l'intervento di sindaco e prefetto.

