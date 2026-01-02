Vandalizzata pensilina Kyma Mobilità a Talsano La Presidente Gira | Una città vittima di se stessa
Vandalizzata la pensilina di Kyma Mobilità a Talsano, nel Corso V. La Presidente Gira commenta la situazione come una dimostrazione delle difficoltà della città. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla manutenzione degli spazi pubblici, sottolineando l’importanza di interventi concreti per tutelare il patrimonio urbano e garantire servizi affidabili ai cittadini.
Tarantini Time Quotidiano Vandali in azione contro una pensilina di Kyma Mobilità a Talsano, in Corso V. Emanuele II. Vetri in frantumi e frammenti sul marciapiede ci raccontano ancora una volta che c’è tanto da fare sul piano culturale e, di riflesso, sul senso di civiltà. L’anno nuovo inizia con questa triste notizia che fa riflettere sulla mancanza di rispetto nei confronti del cosiddetto “bene comune”. Categoria in cui rientrano le pensiline, ripari necessari per gli utenti in attesa degli autobus, che appartengono alla collettività. “Non sapremo mai cosa porta questi vandali a compiere azioni di questo genere, cosa vogliano dimostrare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Leggi anche: Taranto: aggredito un altro autista di pullman Kyma mobilità, "cresce la preoccupazione"
Leggi anche: Sassi e uova contro autobus Kyma Mobilità
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.