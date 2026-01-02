Vandalismo nella notte di Capodanno a Ramacca | scattano le indagini

Nella notte di Capodanno a Ramacca si sono verificati atti di vandalismo che hanno danneggiato l’aiuola di Piazza Umberto e l’albero di Natale, disturbando il clima di festa. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questi gesti. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità, che si impegna a tutelare gli spazi pubblici e il senso di sicurezza.

La notte di Capodanno è stata segnata da un grave episodio di vandalismo sul territorio di Ramacca. Ignoti hanno distrutto l'aiuola di Piazza Umberto e danneggiato gravemente l'albero di Natale utilizzando petardi, trasformando uno spazio di festa e aggregazione in uno scenario di degrado.

