Vandali a Boretto e Reggiolo Danneggiati due scuolabus

Nella Bassa, si sono verificati due episodi di vandalismo ai danni di scuolabus a Boretto e Reggiolo. I mezzi, utilizzati per il trasporto scolastico, sono stati oggetto di danneggiamenti, causando disagi alle attività scolastiche. Questi episodi evidenziano la presenza di comportamenti vandalici che richiedono attenzione e interventi mirati da parte delle autorità locali.

La banda dei " vandali degli scuolabus " in azione nella Bassa, visti i due episodi accaduti a Boretto e Reggiolo, con danneggiamenti ai pulmini gialli di Til usati per il trasporto degli alunni. "Si è superato ogni limite. Danneggiare automezzi in servizio per i bambini delle nostre scuole è un atto grave. Procederemo con le denunce e i procedimenti previsti per identificare e punire i responsabili", dice il sindaco borettese Andrea Codelupi, intenzionato ad andare fino in fondo, dopo il vandalismo della notte di Capodanno a un pulmino regolarmente in sosta accanto alla sede delle elementari, in via Firenze, in centro.

