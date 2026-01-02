Valsa un brusco risveglio Ma le ambizioni restano

Valsa Group affronta un momento di sfida, ma mantiene saldi i propri obiettivi. Nonostante le difficoltà recenti, la squadra ha consolidato fiducia, tecnica e punti preziosi, elementi fondamentali per il proseguo della stagione. La prestazione nel quarto di finale di Coppa Italia ha evidenziato margini di miglioramento e determinazione, aspetti che potranno fare la differenza nel raggiungimento di un obiettivo importante: la qualificazione ai quarti di finale dei playoff in casa.

di Alessandro Trebbi Un brusco risveglio, che non deve indebolire ambizioni e cammino di una Valsa Group che ha dimostrato di dover imparare ancora tanto negli scontri da dentro o fuori, ma che ha accumulato un piccolo tesoro di fiducia, di tecnica e di punti che potrà risultare determinante nel proseguo della stagione e soprattutto per cercare di raggiungere quell'obiettivo mancato solo per due set di distacco e che alla fine è risultato decisivo nelle sorti del quarto di finale di Coppa Italia: quel quarto posto che potrebbe consentire ad Anzani e soci di giocare i quarti di finale dei playoff in casa.

