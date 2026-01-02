Valentìn Carboni pronto a tornare in Argentina | le ultime sul giovane nerazzurro in uscita

Valentìn Carboni si prepara a lasciare l'Inter per fare ritorno in Argentina. La sua possibile partenza rappresenta una delle prime mosse del calciomercato invernale, con il giovane nerazzurro in fase di valutazione e discussione tra le parti. Restano da definire i dettagli di questa operazione, che potrebbe influenzare le strategie della squadra nella seconda metà della stagione.

Inter News 24 Valentìn Carboni è pronto a tornare in Argentina: potrebbe essere lui la prima uscita del calciomercato invernale. La formula. L’Inter si trova a dover gestire diverse situazioni in uscita, una delle più delicate riguarda Davide Frattesi, obiettivo della Juventus e di altre squadre, ma i nerazzurri non hanno intenzione di fare favori a una diretta concorrente per lo scudetto. Tuttavia, la gestione delle cessioni non si limita a lui: un altro caso da risolvere riguarda uno dei talenti più promettenti della cantera, Valentìn Carboni. Il futuro di Valentìn Carboni: prestito al Racing Club. 🔗 Leggi su Internews24.com

