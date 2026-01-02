Valentin Carboni lascia il Genoa e se va in Argentina da Milito

Valentin Carboni ha lasciato il Genoa e potrebbe trasferirsi in Argentina, dove Milito lo aspetta. L’Inter prosegue con la gestione delle cessioni, cercando soluzioni che soddisfino le esigenze del club e dei giocatori. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle prossime mosse di mercato.

L’Inter continua a lavorare sul fronte delle uscite, con l’obiettivo di trovare soluzioni utili sia per il club sia per i giocatori coinvolti. Tra questi c’è Valentin Carboni, rientrato a Milano dopo una stagione complicata, segnata dal grave infortunio al ginocchio rimediato a Marsiglia e dal successivo prestito poco fortunato al Genoa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una volta tornato in nerazzurro il talento argentino era finito nel mirino di diversi club di Serie A: Verona, Cagliari e soprattutto Lecce avevano manifestato interesse concreto. Tuttavia, l’Inter ha scelto di assecondare la volontà dell’entourage del giocatore, orientato verso un ritorno in patria per ripartire in un ambiente più familiare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

