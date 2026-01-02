Valanga travolge quattro escursionisti nel Cuneese un morto

Una valanga si è staccata in alta valle Maira, nel Cuneese, travolgendo quattro escursionisti. Purtroppo, uno di loro ha perso la vita. L’incidente è avvenuto nella zona di Vallonasso, e le operazioni di soccorso sono attualmente in corso. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Un escursionista è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata in alta valle Maira nella zona di Vallonasso, in provincia di Cuneo. A quanto si apprende ci sarebbero altre tre persone coinvolte, di queste almeno due verserebbero in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l’elicottero del soccorso alpino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Valanga travolge quattro escursionisti nel Cuneese, un morto Leggi anche: Italia, terribile valanga travolge escursionisti: è strage in montagna! Leggi anche: Valanga in Tirolo travolge 6 escursionisti: sono tutti salvi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tragedia in alta quota: valanga travolge escursionista. Valanga travolge quattro escursionisti nel Cuneese, un morto - Un escursionista è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata in alta valle Maira nella zona di Vallonasso, in provincia di Cuneo. lapresse.it

Valanga travolge quattro escursionisti, un morto - Una valanga di grosse dimensioni si è staccata in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2300 metri di quota. ansa.it

Valanga in alta valle Maira, travolti quattro escursionisti: una vittima e feriti gravi - L’incidente ad Acceglio, oltre i 2300 metri di quota, nei pressi del bivacco Bonelli. msn.com

Una valanga travolge due scialpinisti a Bellino: salvati e portati in ospedale x.com

Bellino, valanga travolge due persone: interviene il Soccorso Alpino con l'elicottero del 118 e l'Unità Cinofila dedicata. Recuperati gli escursionisti - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.