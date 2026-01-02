Valanga travolge quattro escursionisti nel Cuneese un morto
Una valanga si è staccata in alta valle Maira, nel Cuneese, travolgendo quattro escursionisti. Purtroppo, uno di loro ha perso la vita. L’incidente è avvenuto nella zona di Vallonasso, e le operazioni di soccorso sono attualmente in corso. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.
Un escursionista è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata in alta valle Maira nella zona di Vallonasso, in provincia di Cuneo. A quanto si apprende ci sarebbero altre tre persone coinvolte, di queste almeno due verserebbero in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l’elicottero del soccorso alpino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
