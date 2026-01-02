Valanga sulle Piccole Dolomiti morto uno scialpinista veneziano

Un uomo di 50 anni di Venezia è deceduto questa mattina nelle Piccole Dolomiti a causa di una valanga. Mentre scendeva con un amico nel Vajo Gabele, nella zona di Recoaro Terme, è stato travolto e trascinato per diversi metri. L’incidente evidenzia i rischi legati alle attività invernali in montagna e la necessità di particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.

(Adnkronos) – Uno scialpinista veneziano di 50 anni è morto questa mattina dopo essere stato trascinato per diverse decine di metri da una valanga, mentre con un amico stava scendendo il Vajo Gabele, sulle Piccole Dolomiti della zona di Recoaro Terme (Vicenza). Il distacco di neve mista a sassi è avvenuto mentre i due si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Scialpinista 50enne muore travolto da una valanga sulle Piccole Dolomiti: inutili i soccorsi in elicottero Leggi anche: Travolto da una valanga, muore uno scialpinista di 50 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tragedia in quota, morto un escursionista: la valanga l'ha travolto e trascinato per centinaia di metri sotto gli occhi della moglie; Travolto da una valanga: perde la vita uno scialpinista; Valanga sulla Marmolada, non ce l'ha fatta il 31enne finito in un crepaccio: è morto in ospedale a Trento; Si cercano persone coinvolte dopo una valanga in Val di Susa, per il momento le ricerche danno esito negativo. Scialpinista 50enne muore travolto da una valanga sulle Piccole Dolomiti: inutili i soccorsi in elicottero - Uno scialpinista 50enne è morto dopo essere stato travolto da una valanga sulle Piccole Dolomiti, a Recoaro Terme ... fanpage.it

Valanga sulle Piccole Dolomiti, morto uno scialpinista veneziano - Uno scialpinista veneziano di 50 anni è morto questa mattina dopo essere stato trascinato per diverse decine di metri da una valanga, mentre con un amico stava scendendo il Vajo Gabele, ... msn.com

Recoaro Terme, valanga sulle Piccole Dolomiti: muore scialpinista 50enne - L’uomo è stato raggiunto rapidamente dai soccorritori, arrivati in elicottero, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare ... rainews.it

Tragedia sulle piccole dolomiti sul Vajo Gabene a Recoaro (Vicenza) dove uno scialpinista ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. L'uomo, un 50enne, è stato raggiunto dal soccorso alpino di Recoaro con un elicottero arrivato da Treviso - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.