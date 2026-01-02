Valanga nel Cuneese una vittima e tre feriti

Una valanga si è verificata nel pomeriggio del 2 gennaio in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, Cuneo. L'evento ha causato una vittima e tre feriti tra gli escursionisti presenti. Le autorità sono intervenute prontamente per soccorrere i coinvolti e gestire la situazione. La vicenda evidenzia i rischi legati alle condizioni dell’ambiente montano in questo periodo dell’anno.

Tragedia in montagna nel primo pomeriggio di oggi, 2 gennaio, in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, in provincia di Cuneo. Una valanga di grandi dimensioni si è staccata poco dopo le 13 a oltre 2.300 metri di quota, nella zona del bivacco Bonelli, travolgendo quattro escursionisti. Il bilancio tragico. Il bilancio è di una vittima e tre persone ferite. A perdere la vita è una donna di nazionalità straniera, le cui generalità sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di soccorso si sono concluse nel tardo pomeriggio con la conferma che non ci sono altri dispersi né persone rimaste sepolte sotto la neve.

