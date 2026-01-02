Valanga nel Cuneese | travolti quattro alpinisti uno è morto

Una valanga nel Cuneese ha travolto un gruppo di alpinisti, causando un decesso e ferendo altri tre. L’incidente si è verificato nelle montagne della regione, coinvolgendo escursionisti impegnati in attività di alpinismo. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e per accertare le cause dell’evento. La tragedia evidenzia i rischi legati alle condizioni invernali in zone montane.

Torino, 2 gennaio 2025 – Un escursionista è morto e altri tre sono rimasti feriti a causa di una valanga nelle montagne del Cuneese. L'incidente è avvenuto a quota 2.300 metri a ridosso del rifugio Bonelli, sopra Acceglio, in alta Valle Maira. Al momento sono in volo gli elicotteri dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e della guardia di finanza per verificare che non ci siano altre persone travolte dalla massa di neve. Dalle prime indicazioni due feriti sarebbero stati trasportati in ospedale in codice rosso, mentre un terzo avrebbe riportato solo contusioni lievi. L'area, compresa tra il lago Apzoi e il vallone del Vallonasso, è interessata da vento forte, che sta rendendo difficili le operazioni di soccorso.

Enorme valanga travolge quattro persone sulle Alpi cuneesi, un morto e due persone in gravi condizioni - La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 13 quando una valanga di grosse dimensioni si è staccata nel territorio del comune di Acceglio, in provincia ... fanpage.it

Valanga travolge quattro escursionisti, un morto - Una valanga di grosse dimensioni si è staccata in alta valle Maira, nel comune di Acceglio, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2300 metri di quota. ansa.it

Valanga sul monte Faraut, nel cuneese: due alpinisti coinvolti e portati in salvo x.com

Valanga a Bellino: due persone in ipotermia nel Cuneese - facebook.com facebook

