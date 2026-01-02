Una valanga in Alta Valle Maira, nelle Alpi cuneesi, ha travolto un gruppo di escursionisti, causando un grave incidente. L’evento è avvenuto venerdì 2 gennaio 2026 ad Acceglio, portando a un bilancio ancora da definire. La comunità locale e le autorità sono al lavoro per le operazioni di soccorso e le verifiche sulle cause dell’evento.

Una nuova tragedia ha colpito le Alpi cuneesi nella mattinata di venerdì 2 gennaio 2026. Una valanga di grandi dimensioni si è staccata in Alta Valle Maira, nel territorio comunale di Acceglio, travolgendo un gruppo di escursionisti impegnati in un’uscita in quota. Il bilancio provvisorio è drammatico: una persona ha perso la vita, mentre altre tre sono rimaste ferite, di cui due in condizioni gravissime. L’allarme è scattato tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, quando una richiesta di soccorso è giunta ai numeri di emergenza, facendo immediatamente partire la macchina dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, la slavina si è staccata poco dopo le 13 nei pressi del bivacco Bonelli, a oltre 2. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Valanga in Italia, travolti in pieno: bilancio atroce. È tragedia

Leggi anche: Italia. Valanga in mattinata, Ã¨ tragedia: bilancio atroce

Leggi anche: Italia. Valanga in mattinata, è tragedia: bilancio atroce

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Enorme valanga travolge quattro persone sulle Alpi cuneesi, un morto e due persone in gravi condizioni - La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 13 quando una valanga di grosse dimensioni si è staccata nel territorio del comune di Acceglio, in provincia ... fanpage.it