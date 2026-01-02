Valanga a Bobbio Pellice travolto uno scialpinista | morto
Una valanga in zona Bobbio Pellice ha causato la morte di uno scialpinista francese. La persona con lui, fortunatamente illesa, è riuscita a raggiungere il rifugio Jervis in salvo. L’incidente sottolinea i rischi delle attività in montagna e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto e monitorano la situazione.
Tragedia in montagna dove una valanga ha travolto uno scialpinista francese che è morto. Illesa la persona che si trovava con lui in zona e che è riuscita a raggiungere il rifugio Jervis. I due erano in arrivo dal versante francese.La valanga si è staccata nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
