Vaiano prevede investimenti pubblici per circa 5 milioni di euro nel 2026. A fine 2025, l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Francesca Vivarelli, ha fatto il punto sull’anno appena concluso e annunciato i principali interventi previsti per il prossimo anno, segnando un passo importante per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi nella comunità locale.

Fine anno, è tempo di bilanci per l’amministrazione di Vaiano. A tirare le somme del 2025 e ad annunciare gli interventi per il 2026 è la sindaca, Francesca Vivarelli. "Il 2025 – commenta – è stato un anno di nuove opere e di impegno per mettere le basi per la pianificazione dei lavori e dei programmi futuri". "Siamo consapevoli – prosegue la sindaca – che c’è ancora molto lavoro da fare per recuperare il ritardo accumulato negli anni sulle manutenzioni e per gestire tutti gli interventi necessari a seguito degli eventi alluvionali, ma siamo fiduciosi perché possiamo contare sulle risorse riconosciute a fine 2025 per gli interventi di ricostruzione post alluvione 2023, che ammontano a 9 milioni e 322mila euro, ma ci aspettiamo che ci siano riconosciute ulteriori risorse". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vaiano, più investimenti nel 2026. Opere pubbliche al via per 5 milioni

Leggi anche: Bilancio 2026, nessun aumento di tasse e investimenti su scuole, opere pubbliche e servizi

Leggi anche: Adottato il piano delle opere pubbliche 2026-2028: interventi per 74 milioni di euro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vaiano, più investimenti nel 2026. Opere pubbliche al via per 5 milioni - La sindaca Vivarelli fa il punto sul 2025 e sul futuro: priorità a scuole, sicurezza e riduzione del rischio idraulico ... msn.com