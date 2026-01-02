Vagiti in tarda mattinata | ecco Matteo e Stefano

Matteo e Stefano sono nati questa mattina nelle sale parto degli ospedali di Legnano e Magenta, conclusione di una notte tranquilla di Capodanno. Due nuovi arrivati che arricchiscono le comunità locali, nati in un momento di calma e serenità. Un evento che segna l’inizio di una nuova vita, mantenendo un’atmosfera di normalità e continuità nel rispetto delle tradizioni ospedaliere.

È stata una nottata tranquilla quella di Capodanno nelle sale parto degli ospedali di Legnano e Magenta. Per accogliere i primi vagiti di questo nuovo anno si è dovuto attendere la tarda mattinata. Alle 11,39 al Fornaroli di Magenta è nato Matteo, accolto con emozione da mamma Irene e papà Luca. Pochi minuti dopo anche all'ospedale di Legnano è nato Stefano. Un nuovo anno dipinto d'azzurro mentre il 2025 si chiudeva con la nascita, a Magenta, di due gemellini, un maschio e una femmina, Eloide e Daniel. Anche lo scorso anno il primo nato si ebbe al Fornaroli, solo nel primo pomeriggio del giorno di Capodanno, quando nacque la piccola Alice.

