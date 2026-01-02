Vado a fumare Poi sparisce nel nulla l’allarme della fidanzata e la scoperta dei vigili del fuoco

Una serata che sembrava tranquilla si è trasformata in un’emergenza quando un uomo è scomparso dopo aver detto “Vado a fumare”. La sua assenza ha allarmato la fidanzata, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di rintracciarlo, in un contesto che, in poche ore, è passato dall’apparente normalità a una situazione di preoccupazione crescente.

È iniziata come una notte di festa e si è trasformata, nel giro di poche ore, in un allarme che ha fatto temere il peggio. Erano circa le 4 del mattino quando è scattata la mobilitazione sul Monte Grappa, dove le forze di soccorso sono state attivate per la scomparsa improvvisa di un uomo di 46 anni, residente a Loria. Con lui c’era la compagna, impegnata a festeggiare San Silvestro in un locale della zona insieme ad amici e conoscenti. >> “I genitori visti così”. Tragedia di Crans Montana, immagini terribili: cosa è successo subito dopo Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era allontanato dal locale circa un’ora prima per uscire a fumare una sigaretta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Esce di casa e sparisce nel nulla. Paura per Matteo, la scoperta dei vigili del fuoco Leggi anche: “Non viene più al supermercato”. L’allarme dei vicini, poi i vigili del fuoco a casa di Guido e la scoperta choc Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. "Sarà pure stata una scommessa ma è azzeccatissima. Ha una intelligenza e una sensibilità fuori dal comune. Poi ci capitava di fumare una sigaretta insieme, anche per questo con lui vado molto d'accordo" - facebook.com facebook Moratti:“Non è stato solo un ottimo calciatore e ora un bravo allenatore, per me è un uomo di spessore enorme,dalla cultura straordinaria, capace di unire intelligenza e sensibilità fuori dal comune.Poi ci capitava di fumare insieme, anche per questo con lui va x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.