Vado a fumare Poi sparisce nel nulla l’allarme della fidanzata e la scoperta dei vigili del fuoco

Da caffeinamagazine.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata che sembrava tranquilla si è trasformata in un’emergenza quando un uomo è scomparso dopo aver detto “Vado a fumare”. La sua assenza ha allarmato la fidanzata, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di rintracciarlo, in un contesto che, in poche ore, è passato dall’apparente normalità a una situazione di preoccupazione crescente.

È iniziata come una notte di festa e si è trasformata, nel giro di poche ore, in un allarme che ha fatto temere il peggio. Erano circa le 4 del mattino quando è scattata la mobilitazione sul Monte Grappa, dove le forze di soccorso sono state attivate per la scomparsa improvvisa di un uomo di 46 anni, residente a Loria. Con lui c’era la compagna, impegnata a festeggiare San Silvestro in un locale della zona insieme ad amici e conoscenti. >> “I genitori visti così”. Tragedia di Crans Montana, immagini terribili: cosa è successo subito dopo Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era allontanato dal locale circa un’ora prima per uscire a fumare una sigaretta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

