Vacanze sempre al primo posto poi elettrodomestici e smartphone | le intenzioni d' acquisto salite del +5,3 per cento

A dicembre, le intenzioni d'acquisto dei consumatori in Italia sono aumentate del 5,3%, confermando una tendenza positiva avviata il mese precedente. Le priorità restano le vacanze, seguite da elettrodomestici e smartphone. Questo dato riflette una maggiore propensione alla spesa, con attenzione alle esigenze di tempo libero e tecnologia. L’Osservatorio Findomestic monitora costantemente queste variazioni per offrire un quadro aggiornato dei comportamenti dei consumatori nel mercato italiano.

Firenze, 2 gennaio 2026 - Secondo l' Osservatorio Findomestic a dicembre le intenzioni d'acquisto dei consumatori sono cresciute del 5,3% e confermano la tendenza positiva già registrata a novembre dall' Osservatorio mensile Findomestic. Confermati i viaggi in cima alla lista dei desideri degli italiani. "Con l'arrivo della tredicesima e le festività natalizie - commenta Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic -, l'ultimo mese dell'anno appare favorevole ai consumi: sale al 34% del campione intervistato (dal 28% di novembre) chi dichiara che è oggi è un buon momento per fare acquisti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

