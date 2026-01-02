Vabilità palestre ospedali e ponti | tutti i lavori previsti a Borgomanero nel 2026
Nel 2026, Borgomanero vedrà interventi su strade, strutture pubbliche e infrastrutture come ospedali, palestre e ponti. Il sindaco Sergio Bossi ha recentemente comunicato tramite newsletter le principali opere pianificate per l’anno, evidenziando un impegno continuo nel miglioramento dei servizi e delle infrastrutture del territorio. Questa pianificazione mira a garantire servizi più efficienti e una migliore qualità di vita per i cittadini.
Lavori pubblici, stradali e non solo, nel 2026 di Borgomanero.Lo ha ricordato il sindaco Sergio Bossi nella newsletter indirizzata ai borgomaneresi, in cui ha riassunto tutti i lavori previsti nel comune per il nuovo anno. Il palazzetto dello sportIl nuovo Polo Sportivo rappresenta un'opera di.
