Vabilità palestre ospedali e ponti | tutti i lavori previsti a Borgomanero nel 2026

Nel 2026, Borgomanero vedrà interventi su strade, strutture pubbliche e infrastrutture come ospedali, palestre e ponti. Il sindaco Sergio Bossi ha recentemente comunicato tramite newsletter le principali opere pianificate per l’anno, evidenziando un impegno continuo nel miglioramento dei servizi e delle infrastrutture del territorio. Questa pianificazione mira a garantire servizi più efficienti e una migliore qualità di vita per i cittadini.

