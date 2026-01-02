La vendita dei botti dovrebbe essere vietata per tutelare la sicurezza e la tranquillità delle persone. Ogni anno, durante le festività, si ripresenta il problema degli scoppi incontrollati, che rischiano di causare incidenti e danni. È importante promuovere soluzioni più sicure e responsabili, evitando comportamenti che mettono a rischio la salute pubblica. Un cambiamento in questa direzione può contribuire a rendere le festività più serene e sicure per tutti.

Caro Carlino, devo rammaricarmi anche quest’anno per aver assistito nella notte di Capodanno, ma anche dalle prime ore del pomeriggio, all’insano rito dell’ esplosione dei botti. Le Forze dell’ordine e la Polizia locale dei comuni dovrebbero intervenire per bloccare questa assurda e pericolosa consuetudine che, come abbiamo visto, provoca a ogni appuntamento diversi feriti. Claudio Cappelli Risponde Beppe Boni Siamo tutti d’accordo che il rito assurdo e scellerato dei botti a Capodanno è un’anomalia che fa solo danni. Dobbiamo però convenire che non è possibile pattugliare ogni angolo di strada, ogni piazza, ogni paese con uomini in divisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Vendita abusiva di "botti" di Capodanno, la polizia sequestra oltre 4700 articoli

Leggi anche: Botti illegali in vendita nel negozio: sequestrati 500 chili di fuochi per Capodanno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Capodanno: tutti i divieti riguardanti bevande, artifici pirotecnici e spray urticanti; Fuochi d’artificio e “botti” di Capodanno: cosa dice la legge; Verso un Capodanno senza botti: il cammino dei Paesi Bassi in vista del divieto nazionale per i fuochi d'artificio; Capodanno a Napoli, scattano i divieti: stop a bottiglie, spray urticanti e botti.

Va proibita la vendita dei botti - Caro Carlino, devo rammaricarmi anche quest’anno per aver assistito nella notte di Capodanno, ma anche dalle prime ore del pomerig ... ilrestodelcarlino.it

Capodanno in Toscana: scattano i divieti per i botti e i fuochi d’artificio - Ordinanze dello steso genere anche a Siena, dalle 17 del 31 alle 6 di Capodanno, ma divieto limitato ai luoghi dove si svolgeranno eventi con musica così come per la vendita per asporto e ... intoscana.it

Capodanno, maxi sequestro di botti illegali tra Napoli e provincia: tre arresti e oltre 1.600 candelotti - A poche ore dal Capodanno, raffica di controlli e sequestri di fuochi d’artificio illegali tra Napoli e provincia. sciscianonotizie.it