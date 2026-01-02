Va a fuoco la casa Pensionata 85enne non riesce a fuggire e muore

Un incendio è divampato in un appartamento a Bracciano, provocando il decesso di una pensionata di 85 anni. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno trovato l’anziana senza vita all’interno dell’abitazione al primo piano di via Este. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Una donna di 85 anni è stata trovata morta dai vigili del fuoco in un'abitazione a Bracciano, in provincia di Roma, a seguito di un incendio divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Este. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti il 118 e la polizia di Stato. Gli inquilini della palazzina sono stati sgomberati per i pesanti danni arrecati dal fumo all'edificio.

